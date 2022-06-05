Кардифф, Великобритания, , 14:55 — REGNUM Сегодня, 5 июня, в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» национальная сборная Уэльса в матче финала плей-офф чемпионата мира 2022 года встретится со сборной Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.

В полуфинале плей-офф подопечные Александра Петракова одержали уверенную победу над сборной Шотландии со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Андрей Ярмоленко (33’ Руслан Малиновский), Роман Яремчук (49’ Александр Караваев), Каллум Макгрегор (79’) и Артем Довбик (90+5’ Александр Зинченко).