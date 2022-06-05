Москва, 5 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин примет в Москве на следующей неделе лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова, а также проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом 5 июня сообщили в эфире телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также у президента РФ пройдет серия рабочих встреч. Путин планирует вручить звезды Героя труда.

Ранее Путин заявил, что поставка США реактивных систем залпового огня Киеву связана с восполнением потерь боевой техники ВСУ, и по сути это ничего не меняет.