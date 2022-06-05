Кишинёв, , 14:47 — REGNUM В городах Молдавии прошли антиправительственные митинги, на которых звучали требования об отставке премьер-министра Натальи Гаврилицы, сообщили 5 июня в пресс-службе оппозиционной Парии социалистов.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вышли на митинги тысячи жителей в Сороках, Единцах, Ниспоренах, Сынжерей, других населенных пунктах. Акции прошли в формате флешмоба. Это обычные жители, они осудили политику властей в соцсфере. Требуют отставки президента и правительства, выражают недовольство ростом цен и тарифов», — отмечается в сообщении.

Оппозиция возложила на правительство и правящую партию «Действие и солидарность» ответственность за экономический кризис в стране. Социалисты считают, что арест экс-президента Игоря Додона — результат политического преследования со стороны нынешней главы республики Майи Санду.