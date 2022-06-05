Донецк, , 14:41 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке и Донецку ракет из БМ-21 «Град». Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система «Град» Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:20 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️14:25 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР