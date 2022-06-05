Донецк, 5 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке и Донецку ракеты из БМ-21 «Град». Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:20 — н. п. Курдюмовка — н. п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️14:25 — н. п. Авдеевка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР.