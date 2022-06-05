Краснотурьинск, Свердловская область, , 14:39 — REGNUM Жительница Краснотурьинска Челябинской области перевела мошенникам 1,050 млн рублей. Об этом сообщает отдел полиции «Краснотурьинский».

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Установлено, что в апреле ей позвонил якобы полицейский из Москвы и заявил, что в интересах следствия она должна снять деньги со счёта в банке и положить в другой банк, пообещав, что их ей вернут. Но тогда гражданка ему не поверила. А затем ей позвонил якобы полицейский из Екатеринбурга, который и уговорил её снять деньги и перевести их на иной счёт.

Звонившие запретили ей рассказывать кому-либо о звонках. Но вскоре гражданка заподозрила обман и обратилась в полицию.