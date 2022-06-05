Лондон, , 14:37 — REGNUM Как сообщает издание Football.London, спортивный директор лондонского «Тоттенхэма» Фабио Паратичи рассчитывает подписать 25-летнего французского флангового нападающего «Ньюкасла» Аллана Сен-Максимена.

По итогам прошедшего сезона Аллан Сен-Максимен со 150-ю успешными обводками стал лучшим среди всех игроков топ-5 лиг Европы по этому показателю. Также на счету француза 10 (5+5) очков по системе гол+пас в 35-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22.

Аллан Сен-Максимен выступает за «Ньюкасл» с 2 августа 2019 года после перехода из французской «Ниццы» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего «сорок», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.