Москва, 5 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. При дефиците новых автомобилей российские дилерские центры наращивают долю продаж авто с пробегом. Об этом сообщили представители дилерских центров, опрошенные аналитическим агентством «Автостат».

Vladtime.ru Авторынок

После введения антироссийских санкций весной 2022 года ряд иностранных производителей прекратил поставки новых авто в Россию. Для компенсации этих потерь дилерские центры начали расширять долю подержанных авто.

Руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юлия Савичева рассказала, что подержанные авто начали активнее выставляться в шоу-румах. Она объяснила, что в дилерских центрах, как правило, выставляются авто с пробегом тех же марок, что и новые модели.

В пресс-службе «ТрансТехСервиса» добавили, что за весенние месяцы доля подержанных авто в шоу-румах компании достигла 77%. Это на 44% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большая часть подержанных авто поступает в дилерские центры через системы трейд-ин и выкупа.

«Мощности российских дилеров позволяют продавать 2,5 млн автомобилей в год — это примерно половина рынка авто с пробегом в России», — подытожил директор по продажам автомобилей с пробегом группы Wagner Кирилл Иванов.