Донецк, 5 июня 2022, 14:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:10 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️14:10 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк