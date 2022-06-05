Донецк, , 14:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:10 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️14:10 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк