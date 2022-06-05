Москва, , 14:30 — REGNUM Заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер о якобы «угрозе» прослушивания немецких чиновников Россией прокомментировала 5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнила российский дипломат, ранее Фезер заявила о якобы существовании такой угрозы со стороны России, а также об опасности утечки данных.

«Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — написала в своем сообщении Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и спецслужб Англии уже около десяти лет работают на Украине.