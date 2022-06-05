Одинцово, Московская область, 5 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Одинцове (Московская область) арестовали. Об этом 5 июня сообщили в СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Одинцова»

Подозреваемый — ровесник погибшей. 3 июня он проводил с ней время в компании знакомых. Между ними произошла ссора.

По данным СМИ, жертва — дочь замминистра строительства области Марата Сибатулина. 3 июня в районе жилого комплекса в Немчиновке было обнаружено тело девушки с ранами.

На место выезжал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.