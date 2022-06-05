Пекин, 5 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Стыковка пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с китайской орбитальной станцией «Тяньгун» успешно завершена 5 июня. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на Китайское пилотируемое космическое агентство.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Запуск корабля «Шэньчжоу-14» был произведён с космодрома Цзюцюань на севере Китая 5 июня в 05:44 мск. Для вывода корабля использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F».

НА борту корабля на станцию прибыли космонавты Чен Дун, Лю Ян и Цай Сюжэ. Планируется, что они пробудут на орбитальной станции до конца 2022 года.

В настоящее время китайская орбитальная станция состоит из базового модуля «Тяньхэ» и состыкованных с ним грузовых кораблей «Тяньчжоу-3» и «Тяньчжоу-4». До конца текущего года в Китае планируют запустить два лабораторных модуля, которые позволят завершить развёртывание орбитальной станции.

Экипаж «Шэньчжоу-14» стал третьей пилотируемой миссией к станции «Тяньгун». Первый экипаж «Шэньчжоу-12» находился на станции с июня по сентябрь 2021 года, второй — «Шэньчжоу-13» — с октября 2021 по апрель 2022 года.