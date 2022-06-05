Берн, , 14:26 — REGNUM Некоторые поставщики электроэнергии в Швейцарии будут вынуждены поднять тарифы в 2023 г., потому что в стране может произойти нехватка электроэнергии уже зимой, сообщает 5 июня Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Тарифы на поставки значительно возрастут у многих поставщиков в 2023 году. Что касается безопасности поставок следующей зимой, то остается неопределенность. Нехватка не исключается», — отмечается в сообщении.

Большая часть опрошенных компаний решили поднять тарифы на электроэнергию в 2023 г. на 47%. Это произойдет из-за высоких цен на электричество в Европе, роста цен на уголь. При этом энергобезопасность Швейцарии будет зависеть от экспортных возможностей соседних стран.