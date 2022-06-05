Лидс, Великобритания, 5 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. 25-летний нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии по футболу Рафинья прокомментировал информацию о возможном переходе в каталонскую «Барселону» в грядущее летнее трансферное окно.

Fifa.com Матч Бразилия — Мексика

«После матча с Японией я ухожу в отпуск. У меня контракт с «Лидсом» до 2024 года. Мое будущее в руках агента Деку и «Лидса», а я думаю о сборной и об отпуске, который нам необходим. Эти вопросы решает мой менеджер. Если есть что-то подходящее, он отправляет это мне», — цитирует Рафинью издание Goal.

Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» готов отпустить 25-летнего полузащитника, если поступит предложение в размере 70 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рафинья принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.