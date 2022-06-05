Киев, 5 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. По данным градоначальника Киева Виталия Кличко, в Дарницком и Днепровском районах города, которые расположены в его восточной части, прогремели взрывы. Он написал об этом 5 июня в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«В Дарницком и Днепровском районах Киева, расположенных на востоке города, произошло несколько взрывов на объектах инфраструктуры», — отметил в своем сообщении Виталий Кличко.

Также киевский мэр уточнил, что при этом пострадал один человек и добавил, что в результате взрывов никто не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись уничтожения объектов вооруженных украинских формирований российским высокоточным оружием в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.