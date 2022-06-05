Донецк, , 14:15 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ © U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️14:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке еще 8 снарядов.

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