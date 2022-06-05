Херсон, Украина, , 14:12 — REGNUM Сотрудники УСИН по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, заявил начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболь.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

«Нами была подана заявка в военно-гражданскую администрацию, и всем была выплачена зарплата в стопроцентном размере. … По состоянию на 1 июня заработная плата была выплачена в полной мере по российским меркам», — передает его слова РИА Новости.

По его словам, «заработная плата стала в 2−2,5 раза выше, люди приятно удивлены, и я думаю, это будет хорошим стимулом двигаться дальше».

Сотрудники УСИН в Херсоне с начала спецоперации не оставили рабочие места вопреки требованиям Киева. Таким образом было предотвращено бегство тысяч заключенных из колоний в Херсонской области.