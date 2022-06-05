5 июня 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:28 — REGNUM Если не принять меры предосторожности, инфляция вырастет до 200%

Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам обозревателя газеты Sözcü Эрдогана Зюзера, независимая Группа исследования инфляции (ENAG) заявила, что, если не будут приняты меры для остановки роста цен, тогда данные даже официального Турецкого статистического института (Turkstat) могут показать 100% инфляции, а показатели ENAG — 200%. ENAG отмечает, что в 2020 году экономика Турции не выросла, а наоборот сократилась на цифру с двузначными значениями. Растрата Центральным банком Турции золотовалютных резервов и неизбежная потеря доверия к турецкой экономике из-за ложных данных Turkstat привели к резкому росту курса доллара и инфляции. Это нарушило баланс сбережений/инвестиций граждан Турции. По данным ENAG, коэффициент кредитного дефолтного свопа (CDS), который содержит премию за риск банкротства страны, увеличился до значения 730, что затрудняет обслуживание внешнего долга и сокращает инвестиции.

«Существует секретное соглашение между наркобаронами и правящей партией»

Издание Aktif Haber побеседовало с экспертом по борьбе с терроризмом Университета Джорджа Мейсона в США Махмутом Дженгизом. Он упомянул о фактах, которые ранее были приведены в видеороликах мафиозного лидера Седата Пекера. «Группировки наркоторговцев в Турции находятся либо в сговоре, либо состоят в добрых отношениях с правительством», — сказал Дженгиз. Он напомнил, как Эркама Йылдырыма, сына бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, обвиняли в причастности к торговле наркотиками между Турцией и Венесуэлой. «Ходят слухи о том, что политики и высокопоставленные чиновники в турецком правительстве создают схемы по контрабанде героина. Заявления сотрудников полиции, судей, прокуроров и государственных служащих свидетельствуют о том, что государственные служащие не только вступают в сговор с наркоторговцами, но и активно участвуют в текущей деятельности по незаконному обороту наркотиков», — сказал эксперт.

Бинали Йылдырым Официальное интернет-представительство президента России

Обращения из-за пыток побили рекорды в Турции

Портал Shaber опубликовал данные Фонда прав человека Турции (TİHV) за 2021 год. В TİHV обратились 984 человека в связи с тем, что они или их родственники подвергались пыткам или другим видам жестокого обращения. Фонд констатирует, что 616 заявителей были подвергнуты пыткам в течение 2021 года — и это самое большое количество поданных заявлений о применении пыток с момента основания фонда. Согласно отчету TİHV, 7 из 10 человек, против которых было применено насилие во время задержания, подвергались пыткам публично или во время демонстраций. Самому младшему из обратившихся в фонд 5 лет, а самому старшему — 76 лет.

Операция в Сирии перенесена на неопределенный срок

Издание TR724 со ссылкой на Al Arabi Al Cedid пишет о том, что новая операция, которую Турция планировала провести в Сирии, отложена. Источник из протурецкой группировки «Свободная армия Сирии» сообщил, что турецкая сторона предупредила ответственных за вооруженные формирования о переносе запланированной операции на неопределенный срок. По словам источника, решение было принято внезапно. Катарское издание Al Arabi Al-Cedid со штаб-квартирой в Лондоне информирует, что операция была отложена после встречи, состоявшейся вчера в Хавар-Килисе, туркоманском поселке недалеко от границы.

GRECO: Турция не поддерживает борьбу с коррупцией

В статье, опубликованной газетой BirGün, цитируется Европейская группа по борьбе с коррупцией (GRECO), которая предупредила, что Турция плохо выполняет рекомендации по предотвращению коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров. В отчете GRECO за 2021 год Турция включена в число стран, не выполнивших рекомендации. Из 46 стран таких всего 13. Согласно отчету, в 2021 году Турция не выполнила в среднем 51,6% из 31 рекомендации GRECO, частично выполнила 38,7% и полностью выполнила лишь 9,7%.

Военно-мобилизационная подготовка Дамаска

Издание Aktif Haber цитирует статью Middle East Monitor, в которой утверждается, что на фоне заявлений Эрдогана о возможной операции в Сирии правительство этой страны решило принять меры против потенциальных действий Анкары. Сирийская армия перебросила подразделения к северу от городов Тель-Рифат и Алеппо. Местные источники сообщили, что четыре воинские части вошли в районы, контролируемые Сирийскими демократическими силами, связанными с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Сирийское телевидение заявило, что сирийская армия, дислоцированная в подконтрольных правительству районах и вокруг авиабазы Минниг, оснащена тяжелым вооружением и танками. Кроме того, МИД России сделал заявление, в котором говорится: «Мы с обеспокоенностью восприняли известие о военной операции Турции на севере Сирии. Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии».

Курды из отрядов Народной самообороны (YPG) (сс) Kurdishstruggle

Была «Turkey» стала «Türkiye»

Как передает Haberrus, ООН приняла заявку Турцию на изменение названия страны, которое используется в иностранных языках с латинским алфавитом. Раньше писали «Turkey», теперь по просьбе Анкары будут писать «Türkiye». Как известно, слово Turkey на английском языке имеет также значение «индейка».

Снова обнаружен кокаин, связанный с Турцией!

По сообщению обозревателя телеканала Halktv Динчера Гекче, главарями наркосети в Турции, которые заказали корабль из Южной Америки с 500 кг кокаина, оказались чемпионы мира по кикбоксингу Эрхан Дениз и Нурхайят Дениз. Эрхан по прозвищу «Питбуль» и Нурхайят по прозвищу «Принцесса Зейна» замешаны также в пытках членов банд, которых подозревали в краже 100 кг кокаина. Расследование прокуратуры стамбульского района Бююкчекмедже было начато после того, как полицейские Стамбула и провинции Чанаккале получили сообщения о погрузке кокаина на южноамериканское судно.

Экспорт увеличился на 21,6%, а импорт — на 40,2%.

Согласно сообщению газеты Dünya, предварительные данные о внешней торговле Турецкого статистического института и министерства торговли показали следующее. В период с января по апрель 2022 года экспорт увеличился на 21,6%, а импорт — на 40,2%. Экспорт турецкого производства в апреле 2022 года увеличился на 24,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и достиг 23 миллиардов 368 миллионов долларов, а импорт увеличился на 35% до 29 миллиардов 480 миллионов долларов. За январь-апрель дефицит внешней торговли увеличился на 130% и составил 32 миллиарда 553 миллионов долларов.

Турция бесплатно отдаст Bayraktar TB2 Украине

Согласно информации издания Haberrus, министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что Турция бесплатно поставит Вооруженным силам Украины беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. На прошлой неделе литовское правительство начало кампанию по сбору средств на приобретение ударного беспилотника у Турции и отправку его на Украину. За короткое время было собрано пять миллионов евро, сообщили в Вильнюсе. «Турция решила отдать Bayraktar TB2, на покупку которого Литва собрала деньги, бесплатно! Это здорово! На собранные деньги мы купим боеприпасы для Bayraktar TB2, а все оставшиеся деньги пойдут Украине в качестве поддержки. Спасибо, Турция!» — заявил министр обороны Литвы.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

Коротко о важном

Министр обороны Финляндии заявил, что к проблемам безопасности Турции следует отнестись серьезно. Хельсинки изучили ограничения на экспорт оружия в эту страну.

Хорошие новости пришли из Кассационного суда для курсантов, которые были арестованы и отправлены в тюрьму во время переворота 15 июля 2016 года и которые были приговорены к пожизненному заключению. Суд принял решение об их освобождении.

Задержаны глава Ассоциации истории искусств Шериф Яшар и обозреватель оппозиционного телеканала TELE1 Энгин Ачар, которые ранее сообщали о разрушениях в соборе Святой Софии в Стамбуле.

Председатель штаба Народно-республиканской партии в Стамбуле Джанан Кафтанджиоглу, чей приговор к 4 годам и 11 месяцам был оставлен в силе Верховным судом, отправлена в тюрьму. Ее обвиняют в «оскорблении президента», «оскорблении государственного должностного лица» и «оскорблении государства Турецкой Республики».

Лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер отреагировала на новый законопроект, затрагивающий регулирование прессы и социальных сетей. «Разве это не Эрдоган годами настраивает нашу нацию друг против друга, говоря: ты из тех, а ты из других? Если этот закон использовать в отношении тебя [Эрдогана], ты попадешь в тюрьму на пожизненный срок!» — сказала она.

Turkish Ailrines объявили о продлении отмены всех своих рейсов на Украину, а также отказе летать в Екатеринбург, Минск, Ростов и Сочи до 31 июля. Такое решение компания приняла после закрытия украинского воздушного пространства для гражданских рейсов с началом спецоперации России 24 февраля.

Нарастает реакция на запреты коллективных мероприятий, фестивалей и концертов. 57 ассоциаций адвокатов подчеркнули нарушения прав граждан на свободу самовыражения. «Заставить замолчать искусство и художников — означает оставить общество бездыханным», — говорится в их заявлении.

Греция объявила, что бетонная стена на границе между Турцией и Грецией в Александруполисе будет расширена, чтобы мигранты не могли пересекать границу пешком. Министр иммиграции Греции Нотис Митеракис заявил, что в настоящее время уже построено 35 км железобетонной стены, она будет продлена еще на 80 км.