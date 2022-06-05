Мадрид, , 14:09 — REGNUM Бюджет мадридского «Реала» на летнее трансферное окно составит более 400 миллионов евро. Об этом 5 июня сообщило издание Goal.

Мадридский «Реал»

По информации источника, «сливочные» достигли такого бюджета за счет победы в Лиге чемпионов УЕФА, а также за счет ухода Марсело, Иско и Гарета Бэйла на правах свободного агента.

Также сообщается, что «Реал» планирует расстаться с Хесусом Вальехо, Марко Асенсио, Даниелем Себальосом, Лукой Йовичем и Мариано Диасом.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «сливочных» на летнее трансферное окно является 22-летний опорный полузащитник «Монако» и сборной Франции Орельен Тчуамени. Мадридский клуб готов предложить «монегаскам» 80 миллионов евро за трансфер футболиста.