Донецк, , 14:07 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке еще 8 снарядов. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:40 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов.

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