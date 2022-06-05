Брентфорд, Великобритания, 5 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. 30-летний атакующий полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен, как сообщает издание The Mirror, может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Футболист присоединился к «красным дьяволами» на правах свободного агента.

Дмитрий Голубович Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» 31 января 2022 года после периода реабилитации. В составе английского клуба датчанин принял участие в одиннадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

До перехода в «Брентфорд» Кристиан Эриксен выступал за амстердамский «Аякс», лондонский «Тоттенхэм» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба принял решение покинуть «манкунианцев» после истечения сроков контракта на правах свободного агента.