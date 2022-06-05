Москва, , 14:05 — REGNUM Видеозапись уничтожения объектов вооруженных украинских формирований российским высокоточным оружием в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 5 июня Минобороны России.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российское высокоточное оружие приближается к военным целям киевских боевиков. Также показаны видеозаписи объективного контроля, подтверждающие поражение этих целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования захватили офис Организации Объединенных Наций (ООН) в Краматорске.