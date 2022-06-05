Манчестер, Великобритания, 5 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник сборной Англии Джек Грилиш заявил, что намерен выиграть все трофеи с «Манчестер Сити» в следующем сезон.

«Манчестер Сити»

«Представляете, что бы сказали критики, если бы я ничего не выиграл в своем первом сезоне особенно после той огромной суммы, которую заплатили за мой трансфер. Я могу доказать, что они ошибаются, даже сидя дома с медалью АПЛ — это мечта, ставшая явью. Я просто хочу выигрывать все турниры, в которых участвую. Мы хотим побеждать. В конце своей карьеры вы оглядываетесь назад на свои медали и на то, что вы выиграли. Я не хочу выиграть только Лигу чемпионов в следующем сезоне, хочу выиграть все возможные трофеи», — цитирует Грилиша издание The Mirror.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Джек Грилиш принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 5 августа 2021 года после перехода из «Астон Виллы» из Бирмингема за 117,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.