Аргаяш, Челябинская область, 5 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Аргаяшском районе Челябинской области четверо граждан задержаны за незаконный вылов почти тонны рыбы. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Рыба

Задержанными оказались жители Кыштыма и Миасского городского округа возрастом от 48 до 62 лет. У них изъяли рипус и плотву. Также у них обнаружили три лодки и более километра лесковых сетей.

Мужчины были пойманы на берегу озера Аргази, являющегося особо охраняемой природной территорией, с поличным. Теперь им грозит до пяти лет колонии.