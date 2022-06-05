Лондон, , 13:55 — REGNUM Лондонский «Арсенал», как сообщает издание The Sun, возобновил переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу 25-летнего нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса после товарищеского матча между Бразилией и Японией.

Габриэл Жезус Football.ua

По информации источника, «канониры» готовы платить бразильскому нападающему 200 тысяч фунтов в неделю.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Габриэль Жезус принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение бразильского нападающего с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

За «Манчестер Сити» Жезус выступает с 1 января 2017 года после перехода из бразильского «Палмейраса» за 32 миллиона ерво.