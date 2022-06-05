Рим, 5 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Отсутствие доступа к зерну из портов Украины грозит серьезными последствиями для Африки, а впоследствии — и Европы, считает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Африка

По его мнению, нехватка зерна может спровоцировать новые конфликты на африканском континенте.

«Если мы не вывезем зерно, то у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма, огромный миграционный поток из Африки в Европу», — передает его слова ТАСС.

В таких условиях необходимо скорее закрыть вопрос о поставке зерна из портов Украины, добавил он.