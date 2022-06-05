Берлин, , 13:55 — REGNUM По мнению украинского посла в Берлине Андрея Мельника, отказ немецких властей от поставок киевскому режиму танкови Leopard-1 и БМП Marder является «позором», который «войдет в историю». Он написал об этом 5 июня на своей странице в одной из соцсетей.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник © Посольство Украины в Германии

Как отметил Мельник, немецкая сторона «цинично» отказывает Киеву в поставках названных видов тяжелого оружия.

«Этот факт (…) войдет в историю. Это позор», — написал он в своем сообщении.

Отметим, ранее Мельник неоднократно критиковал Берлин за его отказ от поставок немецкого оружия киевскому режим и один раз назвал при этом канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».