Берлин, 5 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. По мнению украинского посла в Берлине Андрея Мельника, отказ немецких властей от поставок киевскому режиму танков Leopard-1 и БМП Marder является «позором», который «войдет в историю». Он написал об этом 5 июня на своей странице в одной из соцсетей.

Посольство Украины в Германии Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Как отметил Мельник, немецкая сторона «цинично» отказывает Киеву в поставках названных видов тяжелого оружия.

«Этот факт (…) войдет в историю. Это позор», — написал он в своем сообщении.

Отметим, ранее Мельник неоднократно критиковал Берлин за его отказ от поставок немецкого оружия киевскому режим и один раз назвал при этом канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».