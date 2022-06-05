Марсель, Франция, 5 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. 32-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич нужен французской «Марсели». Об этом 5 июня сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Ailura Миралем Пьянич

В прошедшем сезоне Миралем Пьянич, выступая за турецкий «Бешикташ» на правах аренды, принял участие в двадцати турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

Миралем Пьянич перешел в «Барселону» 1 сентября 2020 года из туринского «Ювентуса» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 9,5 миллиона евро.

Во время карьеры во Франции боснийский полузащитник выступал за «Метц» и «Лион». 31 августа 2011 года «Рома» выкупила Пьянича у «Лиона» за 11 миллионов евро.