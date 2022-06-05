Лондон, , 13:47 — REGNUM 29-летний центрфорвард мадридского «Атлетико» и сборной Испании по футболу Альваро Мората, выступавший последние два сезона за туринский «Ювентус» на правах аренды, может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом 5 июня сообщил журналист Николо Скира.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Альваро Мората принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также нападающий получил пять желтых карточек.

Альваро Мората выступает за «Атлетико» с 1 июля 2020 года после перехода из лондонского «Челси» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Испании, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.