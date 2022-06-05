Краснодар, , 13:44 — REGNUM Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», 32-летний опорный полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк, выступавший в прошедшем сезоне за греческий АЕК на правах аренды, вернется в российский клуб.

Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Гжегож Крыховяк принял участие в четырнадцати матчах за «быков», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе АЕКа на счету польского футболиста 4 (2+2) очка по системе гол+пас в девяти турах греческой Суперлиги.

Гжегож Крыховяк выступает за «Краснодар» с 2 августа 2021 года после перехода из московского «Локомотива» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость польского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.