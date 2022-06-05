Донецк, 5 июня 2022, 13:43 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:45 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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