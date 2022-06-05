Москва, , 13:42 — REGNUM В воскресенье, 5 мая, «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» провели масштабную акцию. На Пушкинской набережной более пяти тысяч активистов спели Гимн России, развернули российский флаг, площадь которого составила 2400 кв. метров. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Акция в Москве МГЕР

«В преддверии Дня России провели в Москве масштабную акцию в поддержку российского флага. Более 5 тысяч наших активистов с флагами России на плечах прошли по Пушкинской набережной до Крымского моста, а затем подняли триколоры над головами, образуя тем самым «живую волну», исполнили Гимн России и развернули триколор площадью 2400 кв. метров. Этой акцией мы поздравили жителей с наступающим Днем России и напомнили о нашем единстве», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, 12 июня отмечается День России — один из самых молодых государственных праздников. Изначально он назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете России и только с 2002 года обрел свое нынешнее название. День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.