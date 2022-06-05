Москва, 5 июня 2022, 13:42 — REGNUM В воскресенье, 5 мая, «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» провели масштабную акцию. На Пушкинской набережной более пяти тысяч активистов спели Гимн России, развернули российский флаг, площадь которого составила 2400 кв. метров. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, 12 июня отмечается День России — один из самых молодых государственных праздников. Изначально он назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете России и только с 2002 года обрел свое нынешнее название. День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.