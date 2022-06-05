Донецк, , 13:39 — REGNUM Вооруженные украинские формирования захватили офис Организации Объединенных Наций (ООН) в Краматорске. Об этом 5 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что украинские военные не допускают сотрудников офиса ООН к своему имуществу, и запрещают им фотографировать и вести видеосъемку для отчетов руководству организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что истребитель МиГ-29 вооруженных украинских формирований был сбит российской авиацией в воздушном бою в районе Славянска.