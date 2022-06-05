Александр Погожев,
5 июня 2022, 16:27 — REGNUM 4 июня в Ставрополе прошло официальное открытие купального сезона. На территории Комсомольского пруда, который расположен в сердце города, были организованы праздничные мероприятия для гостей и жителей края.
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
С XIX века водоем является городским оазисом и притягивает отдыхающих своим благоприятным расположением в гуще Таманского леса.
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мэр Ставрополя Иван Ульянченко на открытии купального сезона
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Аниматор на Комсомольском пруду
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пляжный волейбол
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие в день открытия купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
На пруду разрешено купаться с 1 июня, для комфортного отдыха на пляжах организованы детские и спортивные площадки, есть бесплатные лежаки, вдоль береговой линии имеются спасательные круги, а на водной глади буйками отмечены границы для купания.
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие в день открытия купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
В день официального открытия на спортивных площадках собрались представители спортивных школ, одни проводили тренировки, другие соревновались в уличных видах спорта. На пленэре в тени деревьев ученики школы художественных искусств рисовали натюрморт и пейзаж. Семьи участвовали в конкурсах, соревновались на катамаранах.
Игра в стритбол
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тренировка на Комсомольском пруду
Александр Погожев © ИА REGNUM
Натюрморт
Александр Погожев © ИА REGNUM
Екатерина Цысарь, учитель в художественной школе Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пляжная зарисовка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Спортплощадка на Комсомольском пруду
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Любители спортивной рыбалки вдалеке от купающихся удили рыбу в специально отведенном для рыбалки месте.
Рыбалка на Комсомольском пруду
Александр Погожев © ИА REGNUM
Улов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник охраны на Комсомольском пруду
Александр Погожев © ИА REGNUM
Несмотря на попытки недобросовестных чиновников и подрядчиков «заработать» на благоустройстве городского пруда, правоохранители пресекли воровство, и это позволило вовремя начать купальный сезон, которого так ждали ставропольцы.
Сотрудники полиции и казаки охраняют покой отдыхающих на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Спасатели оказывают первую помощь отдыхающим на Комсомольском пруду
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник спешит на помощь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Экипаж скорой помощи на Комсомольском пруду
Александр Погожев © ИА REGNUM