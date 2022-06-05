5 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 16:27 — REGNUM 4 июня в Ставрополе прошло официальное открытие купального сезона. На территории Комсомольского пруда, который расположен в сердце города, были организованы праздничные мероприятия для гостей и жителей края.

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

С XIX века водоем является городским оазисом и притягивает отдыхающих своим благоприятным расположением в гуще Таманского леса.

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко на открытии купального сезона Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Аниматор на Комсомольском пруду Александр Погожев © ИА REGNUM

Пляжный волейбол Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Отдыхающие в день открытия купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

На пруду разрешено купаться с 1 июня, для комфортного отдыха на пляжах организованы детские и спортивные площадки, есть бесплатные лежаки, вдоль береговой линии имеются спасательные круги, а на водной глади буйками отмечены границы для купания.

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Отдыхающие в день открытия купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

В день официального открытия на спортивных площадках собрались представители спортивных школ, одни проводили тренировки, другие соревновались в уличных видах спорта. На пленэре в тени деревьев ученики школы художественных искусств рисовали натюрморт и пейзаж. Семьи участвовали в конкурсах, соревновались на катамаранах.

Игра в стритбол Александр Погожев © ИА REGNUM

Тренировка на Комсомольском пруду Александр Погожев © ИА REGNUM

Натюрморт Александр Погожев © ИА REGNUM Екатерина Цысарь, учитель в художественной школе Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Пляжная зарисовка Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Спортплощадка на Комсомольском пруду Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Любители спортивной рыбалки вдалеке от купающихся удили рыбу в специально отведенном для рыбалки месте.

Рыбалка на Комсомольском пруду Александр Погожев © ИА REGNUM

Улов Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник охраны на Комсомольском пруду Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на попытки недобросовестных чиновников и подрядчиков «заработать» на благоустройстве городского пруда, правоохранители пресекли воровство, и это позволило вовремя начать купальный сезон, которого так ждали ставропольцы.

Сотрудники полиции и казаки охраняют покой отдыхающих на Комсомольском пруду в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Спасатели оказывают первую помощь отдыхающим на Комсомольском пруду Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник спешит на помощь Александр Погожев © ИА REGNUM