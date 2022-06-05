Рим, 5 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. По мнению главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, в случае развития событий, при котором не получится вывезти зерно из портов Украины, в Африке могут начаться новые войны, а также произойдут государственные перевороты в странах этого континента и новые наплывы беженцев в Европу. Он заявил об этом 5 июня журналистам во время посещения Неаполя, его слова приводит агентство ANSA.

Министерство иностранных дел Греции Луиджи Ди Майо

«Необходимо немедленно вывезти зерно из портов Украины <…>. Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые государственные перевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу», — сказал он.

Также Ди Майо отметил, что Европейский союз не может позволить себе такого развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует украинские порты и сможет обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь.