Белград, , 13:28 — REGNUM Российский и сербский коллекционер Владимир Пешич планирует открыть в Белграде галерею русского искусства, чтобы ближе познакомить сербов с российской историей и культурой. Об этом коллекционер рассказал 5 июня в интервью агентству ТАСС.

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

Пешич объяснил, что регистрация юридического лица и основание галерею позволит ввозить в Сербию предметы искусства для экспозиции и возвращать их обратно. Он рассказал, что уже прорабатывается программа тематических выставок для разных городов Сербии. При этом каждая выставка будет уникальной.

«Я бы хотел познакомить сербскую публику с русским авангардом, у меня хорошее собрание русского авангарда. Именно русские художники создали это серьезное направление в искусстве, об этом нужно чаще напоминать», — отметил коллекционер.

Он добавил, что в ближайшее время планирует провести в Москве выставку 10 картин Николая Кузнецова, которые хранятся в его коллекции.

В мае 2022 года в Российском центре науки и культуры в Белграде прошла выставка «Блеск российских художников». На выставке были представлены работы российских мастеров, хранящиеся в собрании Пешича.