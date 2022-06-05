Мельбурн, Австралия, , 13:21 — REGNUM Американский боксер Девин Хэйни победил Джорджа Камбососа из Австралии и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в весовой категории до 61,23 кг в поединке, который проходил в Мельбурне. Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам всех заявленных 12 раундов судьи единогласным решением со счётом 116:112, 116:112, 118:110 отдали победу американцу.

В результате этого Хэйни четвертый раз удачно защитил титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и отнял у Камбососа его звания чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBC.

Отметим, эта победа стала 28-й (15 нокаутом) в активе ни разу непобежденного 23-летнего Девина Хэйни. Для 28-летнего Джорджа Камбососа это поражение стало первым при 20 победах (10 нокаутом).