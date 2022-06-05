Киев, 5 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. По словам заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибиги, эпохальные события являются для таких политиков как спикер парламента Венгрии Ласло Кевер «триггером», на которые «откликается изнутри фашистская ДНК». Он заявил об этом 5 июня после того, как спикер венгерского парламента усомнился в адекватности психического состояния украинского лидера Владимира Зеленского, слова Сибиги приводят украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Как считает Сибига, «мудрость народа» позволяет ему отвечать на совершенно «неприемлемые, дикие высказывания «недополитиков» вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии».

Также он привел английскую поговорку о том, что у короткого ума язык длинный, и добавил, что, по его мнению, «такие обострения происходят в определенные периоды года».

«Эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли «политиков», а еще если откликается изнутри фашистская ДНК», — написал замглавы Офиса президента Украины.

При этом он выступил с утверждением, что киевский режим якобы «победит» в конфликте, живущие на Украине будут гордиться ее государством, а такие люди, как Ласло Кевер — окажутся «на помойке истории».

«В этом сомнений нет — разве что вспомнят как недоразумение, которое «подгавкивало» на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей», — добавил Сибига.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой.