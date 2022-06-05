Барнаул, 5 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Алтайском крае с начала сезона активности клещей (3 апреля 2022 года) с жалобами на присасывание клещей обратился 5061 человек из 68 районов Алтайского края, из них 1608 детей в возрасте до 14 лет. Такие данные приводит территориальное управление Роспотребнадзора.

Клещ

Отмечается также, что на стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся восемь взрослых жителя края.

Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 8,8% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 19,0% клещей — возбудитель клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Алтайский край внесли в список регионов, жители которых чаще всего обращаются за медицинской помощью после укусов клещей.

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