Москва, , 13:14 — REGNUM В 66 субъектах Российской Федерации 3 и 4 июня состоялись награждения сертификатами победителей VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Награждение победителей чемпионатов «Абилимпикс» целевыми сертификатами на дополнительное образование или покупку технических средств реабилитации стало возможным в результате межведомственной работы нескольких министерств по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы отмечаем большой интерес к мероприятию в регионах и всестороннюю поддержку чемпионата со стороны региональных администраций. Уверен, что все участники «Абилимпикс» могут добиться успеха и в других проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», продемонстрировать многогранность своих талантов и реализовать профессиональный и творческий потенциал», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов .

Сертификаты получили 460 победителей VI Национального чемпионата «Абилимпикс» в трех категориях — среди школьников, студентов и специалистов. Из них 154 участника получили сертификаты на 100 тысяч рублей за первое место, 154 участника — сертификаты на 75 тысяч рублей за второе место, 152 конкурсанта – сертификаты на 50 тысяч рублей за третье место. В Москве были награждены 108 призеров Национального чемпионата «Абилимпикс».

«Движение «Абилимпикс» — это не только конкурс для людей с инвалидностью, — прокомментировал руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов . — Это системная работа по мотивации людей с инвалидностью, по выстраиванию их профессиональной траектории. А приобретенные технические средства реабилитации помогут реализовать свой потенциал в учебе и на рабочем месте. Сертификаты позволят людям с инвалидностью получить дополнительное образование и стать специалистами с более широким набором компетенций, что увеличит возможности для самореализации. И это важно не только для развития социальной сферы, но и положительно отразится на экономике региона, где живут и работают такие специалисты».

Награждение победителей проходило на площадках административных и правительственных учреждений региональных органов исполнительной власти и организаций образования. В мероприятиях принимали участие региональные министры в сфере образования, представители других министерств и ведомств субъектов, администраций, а также общественные организации инвалидов, наставники, тренеры, победители конкурса «Абилимпикс» и их родители. В некоторых регионах награды победителям Национального чемпионата «Абилимпикс» вручали руководители и заместители руководителей субъектов Российской Федерации.

«Движение «Абилимпикс» является важной составной частью политики государства по созданию равных условий для жизни и трудовой деятельности всех граждан, независимо от состояния здоровья или инвалидности. Доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья включает комфортные условия для проживания и обучения, достойную работу по специальности, возможность проявить себя в конкурсах профессионального мастерства», — отметил Михаил Васютин, первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл.

Сертификаты можно потратить на оплату дополнительного профессионального образования или приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать сертификат — решает сам победитель.

«Абилимпикс» — это реальная площадка для самореализации и демонстрации своего потенциала в разных сферах профессиональной деятельности, на которой встречаются работодатели и участники. Приятно, что среди участников конкурса «Абилимпикс» есть победители из нашего региона, которые отлично осваивают профессии и специальности», — прокомментировал Юрий Калинюк, начальник Департамента профессионального образования Томской области.

Победители в категориях «студенты» и «специалисты» получают сертификаты сами. Победителям в категории «школьники» они предоставляются их родителям или законным представителям.

«Было неожиданно, когда узнала, что будут вручать сертификат, очень приятно. Я подумала, что лучше потратить его на технические средства для учебы. «Абилимпикс» — это отличная возможность найти свое любимое дело, а также доказать работодателям и всем, что люди с ОВЗ справляются с работой не хуже других. В «Абилимпикс» я пробовала себя в трех направлениях: фотограф, обработка текста и швея. Когда-нибудь я обязательно ещё поучаствую в новой компетенции, связанной со спортом. Конечно, своим друзьям я рекомендовала поучаствовать и поддерживала их», — поделилась впечатлениями Мария Маженина из Кировской области, серебряный призер национального чемпионата по компетенции «Обработка текста».