Москва, , 13:04 — REGNUM Свежие тезисы главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии потерь бюджета из-за ограничения поставок российской нефти по морю, скорее, констатация, чем троллинг, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. По его словам, «седьмой пакет санкций» формируется «для галочки».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже с учетом дисконта, доходящего до $34 с барреля, Россия получает как минимум не меньше, чем в прошлом году. «Седьмой пакет санкций», к составлению которого приступили в Европе, если и будет сформирован, то для галочки. И в первую очередь потому, что предыдущие «пакеты» показали свою неэффективность для нанесения ущерба России и громадный негативный рикошет для самих составителей», — отметил Кричевский 5 июня в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Европейском Союзе начата работа по созданию седьмого пакета санкций в отношении России, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский известил в интервью Польскому агентству печати.

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Поэтапный отказ ЕС от импорта нефти из РФ может нанести удар по мировой экономике, а не российской, считает обозреватель New York Times Клиффорд Краусс.

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