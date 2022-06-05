Москва, 5 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Свежие тезисы главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии потерь бюджета из-за ограничения поставок российской нефти по морю, скорее, констатация, чем троллинг, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. По его словам, «седьмой пакет санкций» формируется «для галочки».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Даже с учетом дисконта, доходящего до $34 с барреля, Россия получает как минимум не меньше, чем в прошлом году. «Седьмой пакет санкций», к составлению которого приступили в Европе, если и будет сформирован, то для галочки. И в первую очередь потому, что предыдущие «пакеты» показали свою неэффективность для нанесения ущерба России и громадный негативный рикошет для самих составителей», — отметил Кричевский 5 июня в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Европейском Союзе начата работа по созданию седьмого пакета санкций в отношении России, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский известил в интервью Польскому агентству печати.

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Поэтапный отказ ЕС от импорта нефти из РФ может нанести удар по мировой экономике, а не российской, считает обозреватель New York Times Клиффорд Краусс.

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