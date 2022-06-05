Нижний Тагил, Свердловская область, 5 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области женщина застряла в мусоропроводе. Об этом пишут СМИ.

Andrej Мусоропровод

По данным городского Центра защиты населения, она пыталась достать свой упавший телефон и провалилась. На помощь ей вызвали спасателей.

Спасатели разобрали часть трубы и вызволили пленницу. Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени поймали мужчину, пристававшего к девочкам.