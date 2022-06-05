Таруса, Калужская область, , 13:40 — REGNUM Волонтёры Калужской, Московской и Тульской областей сегодня, 5 июня уберут мусор с берегов Оки на территории трёх регионов. Вместе с ними будет работать амбассадор акции «Вода России», актриса и телеведущая Юлия Михалкова. Жители Калужской области приведут в порядок окрестности Тарусы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологи.

Амбассадор акции «Вода России», актриса и телеведущая Юлия Михалкова Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

После уборки в Тарусе состоится большой экологический праздник. В его программе — викторина и спортивные соревнования команд трех регионов. Также запланированы экомастер-классы, лекторий, розыгрыш подарков, лотерея, развлекательная программа и фуд-зона. Завершится акция награждением самых активных волонтёров.

Экологический марафон приурочен ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога и станет одним из ключевых мероприятий Всероссийских акций «Вода России» и «Марафон зеленых дел». За восемь лет акция по уборке берегов рек и озёр от мусора объединила семь миллионов человек из 85 регионов России. Они собрали 638 тыс. кубометров мусора вблизи 10,3 тысячи водоемов.

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