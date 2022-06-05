Донецк, , 12:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Железную Балку и Доломитное. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:48 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 5 гранат из СПГ; ️12:04 — н.п. Семигорье — н.п. Доломитное: выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка.

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