5 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 16:29 — REGNUM 4 июня одиннадцатой правнучке королевы Елизаветы II исполнился 1 год. Дочь Меган Маркл и принца Гарри Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор была названа в честь своей прабабушки. В 2022 году ее день рождения пришелся на национальный праздник — в Великобритании отмечают платиновый юбилей (70 лет правления) королевы. В первый раз Елизавета увидела свою правнучку три дня назад, когда принц Гарри и вся его семья прилетели в Великобританию из США.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт поздравили Лилибет с днем рождения в социальных сетях.

Большинство пользователей присоединились к поздравлениям членов королевской семьи, они пожелали Лилибет здоровья, процветания и спокойствия. Некоторые пользователи также поздравили родителей, Гарри и Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл Northern Ireland Office

«Желаю дочери Гарри и Меган, Лилибет, счастливого первого дня рождения. Также желаю счастливой паре и их детям, Арчи и Лили, всего самого наилучшего», — написала @KirstyB17 291.

«Очень красивая семья. Желаю им всего хорошего в их жизненном выборе. Живите так, как хотите. Счастья и мира им», — добавила @AnafiMatilda.

«С днем рождения, желаю ей многих лет жизни и процветания», — прокомментировал @abdulaibah_bah.

«С днем рождения, Лилибет. Расти такой же неистовой как Диана, изящной как Дориа (мать Меган Маркл. — прим. Д. С.), умиротворенной как Меган и храброй как Гарри», — написала @larkdeta.

В комментариях отметили, что к Меган в Великобритании отнеслись на удивление хорошо, несмотря на то, что это первый совместный визит пары в Великобританию за два года.

«Огромные поздравления с первым днем рождения, принцесса Лилибет. Если немного отвлечься, скажу, что мне приятно видеть Меган на высоте в своих нарядах, вчера у церкви ей кричали ура. На сердце тепло», — отметил @Axeyman.

Ряд комментаторов все же раскритиковал Гарри и Меган за то, что они впервые показали Лилибет королеве спустя год после ее рождения.

«Отношения родителя и ребенка чрезмерно важны, но также важны и отношения ребенка со своими бабушками и дедушками. Спросите любого ребенка, он вам ответит, что у него есть право видеться со всей своей семьей, включая родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, с тетями, дядями, двоюродными братьями и сестрами и так далее», — прокомментировал @spanishblueye.

Некоторые комментаторы отметили, что королева, принц Чарльз и герцоги Кембриджские всегда поздравляют всех с днем рождения и другими праздниками, а Гарри и Меган этого никогда не делают.

«Члены королевской семьи всегда поздравляют Сассекских с днем рождения. Гарри и Меган этого никогда не делают. Это мелкие детали, но зато сразу видно, у кого есть класс, хорошие манеры и образование, а кто просто завистливый и грубый», — написала @marias44 448.

В комментариях подняли вопрос о том, стоит ли присваивать детям Гарри и Меган королевский статус, несмотря на то, что родители от него отказались. Большинство пользователей высказались против.

«Я не думаю, что он им нужен. Их родители четко обозначили, что он хотят, чтобы у их детей было нормальное воспитание, они уехали из страны, я не могу себе представить, чтобы кто-то из них стал частью «фирмы». Им не нужны титулы», — считает @WattysMom19.

«Нет, они будут в ловушке, с титулом, но без связей. Плюс они живут в США, где их титулы не признаются, так что их титулы будут такими же полезными, как шоколадный чайник», — отметил @Greenfi98 608 863.

Часть пользователей напомнила, что в сети до сих пор нет фотографий Лилибет, кроме той, которую Гарри и Меган выпустили на Рождество.

«Тот факт, что голодные британские СМИ не получат шанса даже взглянуть на Арчи и Лилибет за время выходных в честь юбилея, заставляет меня улыбаться», — отметил @FunmeLollie.

«Очень мало известно о ней, единственная фотография ее в публичном доступе с рождественской карточки. Трудно предположить, как она проведет день», — написал @myldn.

«Мне иногда становится интересно, мы никогда не увидим детей Гарри и Меган? На рождественской карточке Арчи и Лилибет очень милые», — добавил @cm12_cathy.