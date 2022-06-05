Москва, 5 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день 95% группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ пребывает в состоянии постоянной боевой готовности. Об этом 5 июня сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Mil.ru РВСН России

«Первое — это задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся, в том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. А я должен отметить, несмотря ни на что, 95% группировки находятся в постоянной боевой готовности», — сказал он в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Помимо этого, Каракаев уточнил, что еще одной целью РВСН является создание новых ракетных комплексов и перевооружение на них, а также развитие военно-технического потенциала, позволяющего создать новое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что желания начать ядерную войну нет ни у кого, однако ошибочно утверждать, что она невозможна.