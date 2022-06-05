Афины , 5 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Греция передаёт Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов, 5 июня пишет греческий портал pronews. gr со ссылкой на собственную информацию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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В списке — 122 бронированные машины пехоты с боезапасом для пулемётов, 15 тыс. 73-мм снарядов, 20 тыс. АК-47 и 3,2 млн патронов к ним, 2,1 тыс. 122-мм реактивных снарядов, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, 17 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 1,1 тыс. противотанковых снарядов РПГ-18.

«Все это поступает со складов греческой армии на островах», — передает RT.