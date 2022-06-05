Донецк, , 12:26 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:50 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево Южное минами калибра 120 мм.

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